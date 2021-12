Vigili del fuoco, aumentano gli interventi in provincia di Venezia

Da 8.943 a 9.469. È il numero degli interventi sostenuti dai vigili del fuoco nell'ultimo anno in provincia di Venezia. Una cifra che segna un incremento del 5,8%. Il dato è emerso dal bilancio stilato in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 nel Veneto sono stati eseguiti 42.093 interventi a fronte di 68.296 squadre impiegate. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stato un incremento di 2.827 interventi, pari al 7,1%. Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la regione 115 volte con la presenza di 187 squadre. Aumento del 44% degli interventi per il comando di Belluno, principalmente operazioni di soccorso dovute alle abbondanti nevicate che hanno colpito la provincia delle dolomiti durante l’inverno nel periodo preso in esame.

Sono stati 9.469 gli interventi del comando di Venezia a seguire il comando di Vicenza con 6.319, Treviso con 5.917, Padova con 5.852, Verona con 5.829, Belluno con 5.753 e Rovigo con 2.954. Gli incendi sono stati 7.199 con un aumento di 395 interventi rispetto al periodo annuale preso in esame. Incremento degli interventi per soccorsi e salvataggi pari 7.513 con un aumento pari a 333 operazioni, tra cui rientra l’attività di ricerca persone. I vigili del fuoco negli ultimi 12 mesi sono intervenuti con tutti i reparti specialistici per 141 ricerche persone in regione cosi ripartiti: Belluno 57, Treviso 28, Padova 17, Vicenza 16, Verona 13, Venezia 7, Rovigo 3.

Forte incremento degli interventi per incidenti stradali pari 4.313 operazioni di soccorso rispetto ai 2.537 dei dodici mesi precedenti e superiore anche agli anni prima della pandemia. Sono 140 gli interventi del reparto volo di Venezia, che sono intervenuti 80 volte per ricerca persone, 20 per soccorso e salvataggi persone in montagna e mare, 10 per recupero animali in posti impervi, 10 per danni da maltempo, 10 sopralluoghi per incidenti ultraleggeri.