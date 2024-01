Bambina gettata dal terrazzo in osservazione. In carcere il padre

Ancora piantonato all'ospedale il papà che tra giovedì e venerdì ha gettato dal terrazzo di casa sua la figlia di cinque anni, quando si riprenderà andrà in carcere. Lo ha deciso il gip di Pordenone Monica Biasutti che ha comunicato ai difensori dell'uomo, Igor Visentin e Valter Buttignol, la custodia cautelare. Dopo aver lanciato la piccola giù nell'erba, l'uomo si è buttato a sua volta e ha tentato di fuggire, mentre i vicini assistevano la figlia con la testa insanguinata, a seguito della caduta dal primo piano a un'altezza di quattro metri.

È ancora sotto osservazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la piccola. Dalle 48 alle 72 ore per accertare il decorso del quadro clinico: quindi la bambina potrà essere considerata fuori pericolo. Sono due i traumi riportati alla testa; sembra che il papà, che l'aveva in custodia nei giorni delle vacanze di Natale, l'abbia fatta cadere con il capo in avanti. Questa forse la ragione del doppio trauma, che sta tenendo presenti giorno e notte, vicini al letto d'ospedale della piccola, la mamma, i nonni e gli zii in attesa che le ferite si riassorbano e la bimba, che forse non era entusiasta come al solito di stare con il papà in questi giorni, raggiunga una condizione stabile. Il quadro era apparso serio da subito, escludendo il pericolo per la sua vita, tanto che la piccola doveva andare in elisoccorso a Treviso, ma la nebbia quella notte lo ha impedito.

Un vicino a dare l'allarme verso le 23. Nessuno si capacitava delle urla e dei colpi che provenivano dalla casa del padre, a Cinto Caomaggiore, dove la figlia era stata portata come da sempre in accordo con la mamma, affinché vi trascorresse le feste. L'uomo era fuori di sé, gridava e pronunciava frasi senza senso, raccontano i vicini. Poi le grida della bambina chiusa fuori dalla terrazza e i colpi dei pugni sbattuti contro la finestra per farsi aprire. Quindi l'epilogo drammatico, con il volo della bimba dal terrazzo. Subito tre o quattro persone che avevano visto dalle case vicine sono scese in strada. Poi tutti a dare una mano, per primo un ragazzo a prendere in braccio la piccola caduta nel prato, poi affidata alla signora del piano di sotto per rincorrere il papà che, dopo essersi buttato dall'alto a sua volta, stava tentando la fuga. L'intervento dei carabinieri di Portogruaro ha riportato il silenzio e l'ordine sulla via, sconvolta dalla tragedia famigliare. Intanto il Suem era partito con la bimba avvisando la mamma, completamente ignara di tutto.

Contro il papà, a caldo, si è schierata tutta la famiglia della madre. Si parla della volontà di allontanarlo al punto da valutare la possibilità che gli venga tolta la patria potestà. Residente in un altro comune del Portogruarese, la donna, che ormai già da tre o quattro anni di comune accordo con il papà era andata a stare altrove, come sempre nelle feste aveva lasciato la figlia al padre, visto che tutto il resto del tempo lo trascorreva con lei. In questi giorni la piccola non aveva manifestato però lo stesso entusiasmo di sempre ad andare dal papà. Il velo di tristezza nei suoi occhi mai però avrebbe potuto far pensare a un epilogo del genere. La donna, nella serenità assoluta di una decisione che stava bene a entrambi, e nella fiducia totale dell'ex compagno, ha agito come al solito e non c'era niente che potesse far pensare a una totale perdita di controllo dell'uomo, né alla violenza nei confronti della loro bambina.

Agghiacciante in questo quadro il racconto del testimone che ha confermato di aver sentito gridare quell'uomo anche la notte prima. «Mi sono affacciato dal bagno. L'ho visto. Forse era al telefono (si dice avesse una nuova compagna, che non aveva presentato alla mamma della bambina nonostante lei glielo avesse chiesto per essere messa al corrente delle persone che sua figlia vede). Gli ho detto che problemi avesse a urlare in quel modo e lui mi ha insultato. I carabinieri si dovevano chiamare subito», ha detto Cesare Sera. Quello che adesso importa per la mamma e tutta la famiglia è il bene della piccola. Ci vorrà tempo per superare e a fatica si potrà cancellare quello che ha vissuto, pensano i sindaci dei due Comuni di appartenenza della bambina. Subito si sono messi a disposizione di tutti i bisogni che possono emergere, assicurando appoggio totale, sia economico che sociale. E lo stesso hanno fatto i genitori dei compagni della scuola materna che la bimba frequenta.