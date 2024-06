Bimba morta soffocata da un tappo, la mamma: «Mi batterò perché non succeda mai più»

«Mi batterò perché queste cose non succedano mai più. Non è possibile che se una persona vive al Lido sia condannata a morire perché i medici dell'isola non hanno gli strumenti per poter intervenire». Emili Massarotto, mamma della piccola Elettra morta soffocata da un tappo sabato mattina a Lido, promette d'impegnarsi in prima persona per far chiarezza sulla scomparsa drammatica della bambina e rivendicare la necessità che sull'isola il presidio sanitario sia adeguato alle emergenze.

Emili promette di impegnarsi non solo per la sua piccola, ma anche affinché vicende del genere non capitino ancora. «Questo è il punto su cui tutti noi dell'isola dobbiamo combattere, perché è successo a noi ma potrebbe succedere a chiunque», scrive su Facebook. Tra centinaia di messaggi di vicinanza e dolore, tanti i commenti degli isolani. «Inaccettabile che al Lido, dov'è pieno di bambini, non ci sia un reparto serio di primo intervento. La bravura e la buona volontà dei pochi medici non basta, mancano le infrastrutture», scrivono. «Bisognerebbe lottare per essere equiparati a Mestre». E ancora, «è il frutto dei tagli scellerati fatti alla sanità veneta e nazionale».

C'è chi ricorda i tempi della Pediatria che serviva il Lido, Pellestrina e Punta Sabbioni fino al 2005 quando poi l'ospedale al Mare fu venduto alla Cassa depositi e prestiti. «Lo so che la gente non ci pensa finché va tutto bene - prosegue la mamma di Elettra - ma è un secondo che le cose volgano al peggio. Quindi io vi prego tutti di alzare la voce e pretendere una sanità che funzioni. Fatevi un'altra domanda. Perché siamo noi a dover aspettare un elicottero che arriva da un altro ospedale e non ce n'è uno qui pronto al Lido a partire?». «La nostra vicinanza alla famiglia per la drammatica e straziante perdita. Questi sono giorni di lutto per la città, ma le istituzioni dovranno presto discutere dell’appello lanciato dai genitori, per un necessario potenziamento dei servizi sanitari al Lido e a Venezia», è il commento della segretaria del Partito Democratico, Monica Sambo.