Neonata al Pronto soccorso per malessere, crisi nella notte e poi la morte

Portata dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo per le sue condizioni di malessere, una neonata di 4 mesi veneziana è morta in seguito a complicazioni nel giro di poche ore, martedì mattina. Una crisi improvvisa durante la notte del ricovero, in Pediatria, per accertamenti. Da quel momento in poi ogni tentativo di salvare la è naufragato e i medici hanno dichiarato la morte della piccola, che non aveva mai dato prima alcuna preoccupazione per la sua salute.

Curata, senza disturbi particolari, la notte tra lunedì e martedì è stata portata al Pronto soccorso per uno stato che poteva sembrare compatibile con una forma di influenza. Appena è stata visitata, i medici hanno deciso di ricoverarla per fare una serie di accertamenti, non, a quanto sembra, perché avessero rilevato criticità, né perché vi fossero urgenze, ma per approfondire le condizioni.

Al passare delle ore il quadro si è poi complicato improvvisamente, i medici hanno dovuto procedere velocemente alle manovre di rianimazione ma la situazione era ormai precipitata al punto che nessun intervento ha potuto salvarla e alla fine è arrivato all'arresto cardiaco che gli operatori hanno tentato di impedire in ogni modo. In giornata, giovedì, la direzione sanitaria Usl 3 ha disposto l'accertamento autoptico per approfondire le cause del decesso della piccola, e non è escluso che la famiglia possa decidere di far svolgere esami ulteriori. Non è esclusa l'ipotesi di un attacco virale al cuore.

«I medici del Reparto, che si sono prodigati in ogni modo nel tragico e inatteso evolvere del quadro clinico della neonata, sono vicini ai genitori anche in queste ore, e d'intesa con la famiglia si procederà all'autopsia nella speranza di fare luce sulle cause del decesso - commenta la direzione dell'azienda sanitaria - nel frattempo è stata istituita una Commissione per verificare la correttezza di ogni passaggio della presa in carico e dell'assistenza fornita».