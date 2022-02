Bimba portata via dall'elicottero del Suem

Il Comune di Cavarzere aveva appena sottoscritto un protocollo con l'Ulss 3 per l'utilizzo del campo sportivo di via Spalato per le missioni di soccorso dell’elicottero del Suem anche durante la notte. A darne notizia è stato il sindaco della città, Pierfrancesco Munari che, contestualmente, ha postato nel pomeriggio una foto su Facebook mostrando il velivolo posato sul campo accanto ad un'ambulanza del Suem.

Un mezzo che è atterrato per caricare una paziente molto piccola, una bambina di un anno a quanto si è saputo, rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito del quale sembra che per lei sia stato necessario il trasferimento urgente all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. «Speriamo - ha commentato il primo cittadino di Cavarzere - possa aver salvato la vita al nostro concittadino». Non sono ancora note le sue condizioni.