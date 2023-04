Bimbo bloccato in macchina liberato dai vigili del fuoco

Un bimbo bloccato in macchina si è salvato ed è stato messo al sicuro dai vigili del fuoco. È successo sabato verso verso l'ora di pranzo, quando la famiglia del Veneziano era appena arrivata all'Outlet di Noventa di Piave, trovando un posto per mettere in sosta l'auto nel parcheggio vicino agli autobus.

Giusto il tempo di fare manovra e scendere per i genitori e poi occuparsi di slegare il piccolo dal seggiolino posizionato sul retro della Volkswagen. Invece le portiere della station wagon si sono chiuse subito bloccandosi dall'interno, con la chiave del veicolo rimasta nell'abitacolo, e il piccolo dentro assicurato alla cinghia del seggiolino. I genitori tra lo spavento e la preoccupazione hanno chiamato subito i vigili del fuoco che, arrivati da San Donà, attraverso una fessura del finestrino sono riusciti a sbloccare il meccanismo di sicurezza, permettendo al bambino di uscire incolume e ai suoi di riabbracciarlo.