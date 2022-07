Bimbo si rovescia acqua bollente addosso e finisce all’ospedale

Un bambino di due anni è finito all'ospedale dopo essersi rovesciato addosso un thermos di acqua bollente. L'incidente si è verificato sabato mattina a Bibione, dove il piccolo di nazionalità austriaca stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ai genitori.

Il bimbo è stato soccorso dagli operatori del Suem ed elitrasportato in ospedale. Ha riportato ustioni di primo grado. I medici lo stanno tenendo in osservazione e non si trova in pericolo di vita.