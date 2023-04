Blanco canta in gondola a Venezia: è il video di una nuova canzone?

Seduto in gondola mentre intona, con ogni probabilità, una delle canzoni del nuovo album, accompagnato alla chitarra da Michele Zocca, in arte Michelangelo, compositore e polistrumentista, produttore di "Brividi", canzone che lo ha visto trionfare in coppia con Mahmood al Festival di Sanremo 2022. Blanco è stato avvistato nei giorni scorsi tra i canali di Venezia, e alcuni "spoiler" sono arrivati anche dal diretto interessato, che ha pubblicato e ripostato sul proprio account Instagram alcuni brevi video.

Blanco canta a Venezia

Non ci sono conferme in merito, ma la location suggestiva e i macchinari di scena a bordo fanno proprio pensare che il cantautore bresciano abbia girato in laguna il videoclip di una canzone contenuta in "Innamorato", il suo ultimo progetto discografico che uscirà venerdì prossimo, 14 aprile.

Il nuovo album di Blanco

Prodotto da Island Records/Universal Music Italia, "Innamorato" conterrà anche la collaborazione con Mina nel brano “Un briciolo di allegria”, singolo che sarà all’interno degli album di entrambi gli artisti. Il ritorno di Blanco arriva dopo i traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 54 dischi di platino, 2 dischi d’oro, oltre 2,6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente sold out, e l’annuncio di due appuntamenti negli stadi: all'Olimpico di Roma e a San Siro a Milano.