Venezia, blitz dei carabinieri in un edificio abbandonato in zona Bacini

I carabinieri sono intervenuti in forze, all'alba del 12 settembre, in un edificio abbandonato situato a ridosso dell'imbarcadero Bacini di Venezia, nella zona a nord dell'Arsenale. L'operazione è scaturita da una serie di segnalazioni arrivate nelle scorse settimane riguardanti la presenza di intrusi nell'edificio. In tutto 40 carabinieri hanno cinturato la zona, supportati da tre barche del Nucleo natanti e dall'elicottero in sorvolo. Poi è seguita l'irruzione: tre persone extracomunitarie sono state bloccate subito, altre 5 hanno cercato di nascondersi e sono state rintracciate poco dopo.

Al termine del blitz, durato circa due ore, i carabinieri hanno portato nella caserma di San Zaccaria tutte le 8 persone individuate. Dalle verifiche è stato possibile risalire alle loro nazionalità: un marocchino, un iracheno e 6 tunisini. Per 4 di loro è scattato l’ordine di espulsione (un tunisino è andato al Centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca), per gli altri sono stati avviati approfondimenti relativi alla loro posizione amministrativa connessa con la permanenza in Italia.

Si pone fine, così, a una situazione che era ormai fuori controllo. All'interno dello stabile, completamente in rovina, i militari hanno trovato rifiuti e sporcizia, giacigli improvvisati, indumenti ed effetti personali. Anche in questo caso l'operazione è scaturita su impulso del prefetto Michele di Bari, che già aveva disposto il robusto spiegamento effettuato il 24 agosto nel quartiere Piave di Mestre.