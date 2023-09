Blitz della polizia locale, venditori abusivi in fuga: decine di borse sequestrate

Borseggiatori e venditori abusivi di ritorno, dopo molto tempo, in centro storico. In terraferma oltre ai pusher vengono identificati assuntori, accattoni, chi bivacca o si prostituisce. Il lavoro della polizia locale è continuo. Martedì, grazie al pattugliamento in zona San Marco, gli agenti hanno trovato e sequestrato sacchi pieni di borse che erano stati infilati sotto alle rampe del ponte all'altezza dell'hotel Metropole, in Riva degli Schiavoni. Il blitz ha fatto allontanare di corsa i venditori abusivi mentre la merce ritrovata (imitazioni di Gucci e Loius Vuitton) era stata occultata alla meno peggio: tutto preso in consegna.

In terraferma tra il quartiere Piave, Mestre e Marghera la polizia locale ha controllato, multato e allontanato decine di persone. Cinque martedì sono state sanzionate per possesso di sostanze, in piazzale Bainsizza. Tra loro è scattata una denuncia per violazione del foglio di via emesso dal questore Gaetano Bonaccorso per motivi di ordine pubblico. Sempre in quel punto, il giorno prima, gli agenti della locale avevano multato e allontanato una persona intenta a bivaccare. È stata anche raccolta la denuncia di un gruppo di bengalesi che avevano subito il furto di un telefono da parte di un tunisino, poi rintracciato ma senza refurtiva. In via Salettuol i vigili hanno denunciato due italiani tornati a Mestre nonostante il dacur che gli aveva intimato di tenersi a distanza dal centro urbano e poi in via Sernaglia le stesse conseguenze sono toccate a un italiano e a un bengalese. Bivacchi anche nel piazzale del centro Candiani, mentre a Marghera in via Rizzardi la polizia locale ha allontanato un romeno che aveva abusato di alcolici. Verbali quotidiani che danno l'idea degli interventi continui svolti a tutela di residenti, commercianti e lavoratori dell'area e per rispondere alla domanda di sicurezza della popolazione.