Sequestrate 18 tonnellate di pesce, multa di 8.500 euro

Blitz ai magazzini di un grossista di pesce della provincia di Vicenza: 18 tonnellate di prodotto ittico sequestrate sanzioni per 8.500 euro. Nei giorni scorsi la Capitaneria di porto di Venezia ha messo in piedi un monitoraggio delle piattaforme logistiche in regione e hanno trovato il prodotto ittico congelato, importato dall’estero pre-imballatio, surgelato e sprovvisto di qualsivoglia etichettatura e informazioni di tracciabilità obbligatorie. sDiverse confezioni riportavano indicazioni errate o carenti. Per questo hanno tolto le confezioni dalla vendita, comminando la sanzione.

La guardia costiera prosegue la vigilanza sulla filiera della pesca. Un’attività di studio, pianificazione, acquisizione di informazioni e repressione che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino, oltre che della salute. «Controlli avanti per tutta la stagione estiva - commenta il direttore Marittimo del Veneto, Filippo Marini - La guardia costiera proseguirà a monitorare la filiera della pesca dalla cattura fino al consumo finale vigilando sulla qualità dei prodotti ittici, il rispetto delle disposizioni su tracciabilità e taglia minima dei pesci in modo da tutelare gli stock ittici, l’ambiente marino e la salute dei consumatori, particolarmente nei prossimi mesi caratterizzati dall’intensificarsi delle presenze turistiche in Veneto».