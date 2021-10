Extinction Rebellion rivendica il blitz delle maschere sulle statue con un VIDEO

Il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha rivendicato il blitz delle maschere a forma di teschio infilate sulle teste delle statue in varie città di'Italia con un video. È successo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. «Si tratta di un’azione artistica curata dall'artista Michele Tombolini in collaborazione con Extinction Rebellion - spiega il movimento - Il teschio, simbolo dei lavori dell’artista Tombolini, qui assume il significato della morte del pianeta e dei rischi che l'umanità sta correndo». Si tratta hanno spiegato «di semplici maschere di cartapesta appoggiate sul capo della statua, issate con una canna di bambù per non danneggiare in alcun modo il monumento».