Goldoni e Sarpi con il capo coperto da maschere a forma di teschio. Blitz a Venezia

Varie statue, monumenti storico artistici delle città italiane che rappresentano personaggi storici, stamattina sono apparse con il capo rivestito da maschere raffiguranti un teschio anonimo nel quale è tracciata una "X" di colore nero all'altezza della bocca. È successo anche a Venezia. Ne ha dato notizia tra gli altri il gruppo Venessia.com che sulla pagina Facebook ha pubblicato le foto del Carlo Goldoni, di campo San Bortolo, e di Paolo Sarpi, a Santa Fosca, con la testa rivestita da questa maschera.

È accaduto contemporaneamente anche in altre città d'Italia, tra cui Milano, Firenze e Napoli. Si pensa che il gesto possa essere ricondotto a movimenti ambientalisti che hanno organizzato la notte scorsa il blitz in diversi luoghi. Non ci sono al momento rivendicazioni ufficiali.