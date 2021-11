«Non è stato liquidato l'anticipo». Si fermano i lavori a protezione di San Marco e della Basilica

Slittano ancora i tempi per la messa in sicurezza di San Marco e della Basilica. La scorsa estate sembrava che tutto si fosse messo in moto, le ditte erano sul posto, il cantiere è stato allestito in piazza. Invece in questi giorni è arrivato un nuovo stop: mancano i pagamenti, lamentano le aziende che hanno l'affidamento delle opere, condizione imprescindibile per l'avanzamento degli interventi. «Non è stato ancora liquidato l'anticipo contrattuale così come previsto nell'atto di impegno del 13 settembre 2021. Si comunica che a partire dal 22 novembre verranno interrotte tutte le attività di cantiere tranne i normali adempimenti relativi alla sicurezza», comunicano in una pec Kostruttiva e la Rossi Renzo Costruzioni al Provveditorato e al Consorzio Venezia Nuova.

Le opere erano state affidate il 23 agosto scorso, un mese dopo i lavori sono iniziati e a ottobre sono stati sospesi per la definizione completa del quadro conoscitivo dell'area. «Ad oggi non abbiamo ricevuto il pagamento dell'anticipo contrattuale - affermano le società - così come previsto. La liquidazione della somma è condizione indispensabile per l'avanzamento dei lavori, pertanto non ricevendo alcun pagamento - concludono - ci vedremmo costretti a interrompere ogni attività di cantiere».