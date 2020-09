Attivisti bloccano l'accesso all'inceneritore di Fusina

«Non brucerete il nostro futuro. No inceneritore». Questo lo slogan del centinaio di persone che oggi, alle 8.30, si è piazzato davanti al varco d'accesso dell'impianto di incenerimento gestito da Veritas a Fusina. Impedendone l'ingresso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decine di camion di rifiuti bloccati

L'iniziativa, come spiegato dagli attivisti del "Venice climate camp" in corso al centro sociale Rivolta, coglie più contraddizioni: «Non solo la scelta di allargare un sito inquinante, ma anche la narrazione dell'impianto come infrastruttura sostenibile contro la devastazione ambientale e contro ogni politica che mira a mettere in secondo piano la salute e la salvaguardia dell'ambiente». Nel corso della protesta una decina di automezzi carichi di rifiuti è rimasta ferma lungo la strada di accesso.