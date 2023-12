Bloccato con 50 dosi di cocaina e soldi in contanti

Irregolare, in possesso di cocaina, hashish e contanti. Via Piave a Mestre continua a essere sorvegliata speciale: è qui che si concentrano i controlli straordinari periodici in aggiunta alle attività ordinarie delle forze di polizia, come quella della finanza di giovedì. I militari del Comando provinciale dopo aver osservato la situazione hanno deciso di agire. Rintracciato uno straniero, un africano di origini senegalesi che avevano deciso di controllare, l'hanno fermato per approfondire il motivo della sua presenza e del suo via vai proprio in quella zona.

Quando l'hanno trovato per evitare che si allontanasse non gli hanno lasciato margini di fuga: oltre alla verifica dell'identità dai documenti i finanzieri lo hanno perquisito scoprendo che custodiva un piccolo bazar della droga. Cinquanta dosi di cocaina, altre di hashish e soldi. Arrestato per spaccio ha passato la notte in cella e venerdì mattina è comparso davanti al giudice per la direttissima: per lui è scattato il divieto di dimora nella regione del Veneto e la condanna a un anno.