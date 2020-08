Contagi e ricoveri in Veneto e provincia: il bollettino di oggi

Sono 242 le persone attualmente positive al coronavirus in provincia di Venezia, 6 in più rispetto a ieri sera. In tutta la Regione, invece, si assiste ad una crescita di 119 unità, che porta a 1789 il computo totale delle persone contagiate. Più di 70 (72 per la precisione) sono i nuovi casi nella sola provincia di Treviso, 35 dei quali, come spiegato questa mattina dal presidente della Regione Luca Zaia, rientranti dalle vacanze in Croazia.

I ricoveri in ospedale

Il bollettino di Azienda Zero di questa mattina riporta una situazione pressoché stazionaria sul fronte ospedaliero, con 124 persone ricoverate, delle 42 positive (7 in terapia intensiva) e 84 negativizzate (1 in terapia intensiva). In provincia di Venezia i ricoverati sono sempre 12, tutti a Dolo e in area non critica.

In isolamento domiciliare

Per quanto riguarda gli isolamenti, invece, sono attualmente 750 le persone costrette in casa in provincia di Venezia, 16 delle quali presentano sintomi. In tutto il Veneto il numero degli isolati è di 6565, dei quali 135 con sintomatologia (circa il 2% del totale).