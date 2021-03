Coronavirus, bollettino di lunedì 22 marzo in Veneto e provincia di Venezia

L'aggiornamento sui contagi e i ricoveri in base ai dati forniti da Azienda Zero (riferiti alle 8 del 22 marzo): 674 nuovi positivi rilevati

I nuovi positivi al Covid registrati nel bollettino Azienda Zero di lunedì 22 marzo alle 8 sono 674 in Veneto. A Venezia questo ultimo report registra 199 contagi. Sale a 367.536 la quota dei positivi in tutto da inizio pandemia, in regione. Sono 10.362 i decessi, da ieri 14 in più. Gli ospedalizzati in area non critica in regione sono 1.714, e 244 in terapia intensiva.

Ricoveri in ospedale

In provincia di Venezia ci sono: 113 persone ricoverate a Dolo (più 16 gravi), 9 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia e uno grave, 28 all'Angelo di Mestre (più 1 grave), 1 all'ospedale San Camillo Irccs, 25 a Villa Salus, 52 a Jesolo (più altri 10 gravi). Un paziente non grave è al Policlinico San Marco di Mestre. Un paziente Covid è in terapia intensiva all'ospedale di Portogruaro e si registrano anche: 2 ricoveri all'ospedale di Comunità di Noale, 3 all'ospedale di comunità centro Nazareth di Venezia e 2 pazienti al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province

Di seguito il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete: