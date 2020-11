Coronavirus, bollettino di stasera: i numeri in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero lunedì 30 novembre (dato riferito alle 17) conferma altri casi di contagio al Sars-Cov-2: si registrano 1.185 nuovi casi in Veneto, con curva più lenta rispetto ai giorni precedenti. Sono 267 i contagi in provincia di Venezia (stamattina erano 150). Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale, come il numero dei ricoveri, a quota 11.395 (la maggior parte asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 81.142. Si registrano in tutto il Veneto 59 morti in più nelle ultime ore, da domenica sera ne sono stati tracciati 75.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 2.661 i pazienti in cura in area non critica negli ospedali veneti, 333 quelli in terapia intensiva e 149 i negativizzati (17 in terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono 135 persone ricoverate a Dolo (più altre 14 gravi), 48 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più 8 in terapia intensiva), 69 all'Angelo di Mestre (e altri 15 gravi), 1 al Fatebenefratelli, 1 al San Camillo Irccs del Lido, 8 al policlinico San Marco di Mestre, 59 a Villa Salus, 9 a Mirano (e altri 6 gravi), 11 nell'ospedale di comunità a Noale, 2 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 5 a Chioggia (più altri 2 gravi), 57 a Jesolo (più 14 gravi), 1 a Portogruaro più un altro grave, 1 a San Donà più un altro grave, 17 alla casa di cura Rizzola. Si registra anche 1 persona all'Odc (ospedale di comunità) Fatebenefratelli, 12 al Centro Nazareth di Venezia e 5 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 del 29 novembre sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso (+311), seguita da Venezia (+267).



Padova: 15.765 (+223)

Treviso: 14.561 (+311)

Venezia: 11.395 (+267)

Verona: 15.641 (+110)

Vicenza: 14.490 (+171)

Belluno: 4.843 (+76)

Rovigo: 2.197 (+20)