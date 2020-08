Positivi al coronavirus e ricoveri in Veneto e provincia: il bollettino di oggi

Non cambia di molto la situazione dei positivi al coronavirus in provincia di Venezia rispetto a ieri pomeriggio. Nell'ultimo bollettino di Azienda Zero, riferito alle 8 di questa mattina, 18 agosto, sono 3 i nuovi positivi in provincia di Venezia, per un totale di 242. In tutto il territorio regionale, invece, ci sono ad oggi 1688 persone contagiate, 37 in più di ieri.

Ricoveri in ospedale

Guardando alla situazione degli ospedali, ci sono 128 persone ricoverate nei presidi veneti, dei quali 48 attualmente positivi (42 in area non critica e 6 in terapia intensiva). Nel Veneziano, invece, ci sono 12 pazienti ricoverati, tutti all'ospedale di Dolo in area non critica.

Nel frattempo, questa mattina nella sede dell'Ulss 3 a Mestre è prevista una conferenza stampa per fare il punto sulle iniziative in campo nel contrasto alla diffusione del virus, alla presenza del direttore generale dell'Azienda Giuseppe Dal Ben.