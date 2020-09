Coronavirus in Veneto e provincia di Venezia: il bollettino di oggi

Sedici nuovi contagi in provincia di Venezia, per un totale di 335 persone positive al coronavirus, attualmente, in provincia di Venezia. In tutto il Veneto sono 68 i nuovi contagiati, 2556 i positivi. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero (relativo alle 8 di questa mattina).

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, invece, sono 18 le persone ricoverate a Dolo, una in terapia intensiva: il dato rimane invariato rispetto a ieri sera. I pazienti negli ospedali della Regione sono 165, 79 positivi (di cui 9 in terapia intensiva) e 86 negativizzati (4 in terapia intensiva).