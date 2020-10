Coronavirus, il bollettino serale: 14 nuovi ricoveri in provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di oggi, venerdì 9 ottobre 2020 (dato riferito alle 17), registra un ulteriore aumento di ricoveri negli ospedali della provincia di Venezia, 14 più di questa mattina per Sars-Cov-2, tutti in area non critica: sono in tutto 81 negli ospedali di competenza dell'Ulss 3 (Venezia, Mestre e Dolo e la struttura convenzionata di Villa Salus, mentre Chioggia continua ad essere "Covid free") più 11 nel reparto di malattie infettive riattivato martedì all'ospedale di Jesolo e uno in terapia intensiva a San Donà. Per ora i singoli ospedali assistono i propri degenti nei reparti dedicati, continuando a garantire le normali prestazioni alla cittadinanza; se i numeri saliranno, però, sarà necessario aumentare gli spazi destinati alla cura dei malati Covid, soprattutto a Dolo che, assieme a Jesolo, è l'ospedale di riferimento per questo tipo di terapie.

Nel pomeriggio, intanto, si registrano 148 nuovi casi di contagio in Veneto, 3 in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 1035 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 5549.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 350 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 247 positivi (20 gravi) e 103 negativizzati (9 in terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono 27 persone ricoverate a Dolo (3 gravi), 26 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia, 21 all'Angelo di Mestre (2 in terapia intensiva), 7 a Villa Salus e 11 a Jesolo (in area non critica).

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di questa mattina, 9 ottobre. Maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+45), seguita da Vicenza (+31).