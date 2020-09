Coronavirus, i dati aggiornati di oggi per Veneto e provincia di Venezia

Otto nuove persone positive al coronavirus in provincia di Venezia, per un totale di 404; in tutto il Veneto, invece, sono 2964 (67 casi in più rispetto a ieri). Sono questi gli ultimi numeri riportati da Azienda Zero nel bollettino relativo alle 8 di questa mattina.

Persone ricoverate in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono 183 le persone negli ospedali della Regione, 111 positivi (12 gravi) e 62 negativizzati (12 in terapia intensiva). Nella sola provincia di Venezia, ci sono 17 pazienti all'ospedale di Dolo, di cui 2 in terapia intensiva; tutti in area non critica le restanti persone ricoverate: 2 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia e 1 all'Angelo di Mestre.

Isolamenti domiciliari

Aggiornato anche il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 7525 in tutto il Veneto, di cui 1311 in provincia di Venezia. Di questi, 336 sono attualmente positivi, 367 tornano dall'estero e 597 sono persone entrate in contatto con positivi al tampone.

Il dettaglio dei positivi in Veneto