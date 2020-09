Coronavirus, i dati di oggi per provincia di Venezia e Veneto

Sono 110 i nuovi contagiati dal coronavirus in Veneto secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino di Azienda Zero, riferito alle 8 di questa mattina; 8 in più in provincia di Venezia, dove gli attualmente positivi sono 386. In tutto il Veneto, invece, sono 2926.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri ospedalieri, sono 21 in provincia di Venezia, 16 all'ospedale di Dolo, di cui uno in terapia intensiva, 3 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia e 2 all'Angelo di Mestre. In tutto il Veneto sono 161 i pazienti, 95 positivi, di cui 12 in terapia intensiva, e 66 negativizzati, di cui 6 gravi.

Screening a personale delle scuole

Nel frattempo sono arrivati anche i primi risultati degli screening effettuati sul personale docente e non docente di tutto il Veneto. Nei territorio di competenza di Ulss 3 e 4 sono risultati positivi in 187, che sono stati sottoposti successivamente a tampone.