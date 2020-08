Coronavirus in Veneto e provincia: il bollettino di oggi

Sono attualmente 240 le persone positive al coronavirus in provincia di Venezia, 1 in più rispetto a ieri sera. Questo il dato riportato da Azienda Zero nel bollettino di oggi (dato riferito alle 8 di questa mattina, 17 agosto). In totale in Veneto, invece, ci sono 1634 persone positive, ossia 31 in più rispetto a domenica sera.

Situazione ricoveri in ospedale

Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, invece, sono attualmente 125 in tutto il territorio regionale, di cui 83 negativizzati e 5 in terapia intensiva. In provincia di Venezia, invece, si contano 12 pazienti all'ospedale di Dolo, tutti ricoverati in area non critica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nessun allarmismo»

Sulla situazione Covid19 in Veneto è intervenuto questa mattina anche il presidente della Regione Luca Zaia nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il governatore ha spiegato che non bisogna abbassare la guardia, ma dal punto di vista sanitario non c'è nessuna emergenza: «Solo lo 0,03% dei positivi, ad oggi, sta male», ha sottolineato il governatore.