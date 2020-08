Coronavirus, il bollettino di oggi di Veneto e provincia: salgono i positivi, un morto

Una persona morta e 13 nuovi contagiati, per un totale di 273 persone attualmente positive. Sono questi i numeri riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero sui casi di coronavirus in Veneto (il dato è riferito alle 8 di questa mattina). In Veneto si registrano 75 nuovi casi, che portano a 2253 il numero delle persone che hanno contratto il virus e sono risultate positive all'ultimo tampone.

Ricoveri in ospedale

Guardando agli ospedali scende a 14 il numero dei ricoverati a Dolo, di cui uno in terapia intensiva. In generale, in tutta la Regione ci sono 140 pazienti, 56 dei quali ancora positivi al virus (6 in terapia intensiva); sono invece 84 i negativizzati, di cui 3 gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sale a 8110 il numero di persone che si trova in isolamento fiduciario in casa in tutto il Veneto, 126 presentano sintomi. Nella sola provincia di Venezia sono 1112, dei quali 12 con sintomatologia.