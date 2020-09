Crescono i positivi al Coronavirus: i dati di oggi per Veneto e provincia di Venezia

Coronavirus: sono 23 i nuovi contagiati in provincia di Venezia, 363 in tutto gli attualmente positivi; in Veneto, invece, sono 2780, 232 in più rispetto ieri alle 17. Come specificato da Azienda Zero, 45 delle nuove positività sono correlate a un import da laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. «A parte i 45 del laboratorio accreditato, - spiegano dalla Regione - i positivi di Treviso sono per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento dell’Aia e, per tutti gli altri, a viaggiatori provenienti da zone a rischio.

Il punto sui ricoveri

Non cambia per il Veneziano il dato sui ricoveri, sono in tutto 22 i pazienti: 19 all'ospedale di Dolo, 1 all'Angelo di Mestre e 1 all SS. Giovanni e Paolo di Venezia; tutti quanti si trovano in area non critica. Per quanto riguarda il dato cumulativo della Regione, invece, ci sono 169 persone ricoverate ad oggi, 89 positive (10 gravi) e 80 negativizzate, delle quali 4 in terapia intensiva.