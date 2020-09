Coronavirus, positivi e ricoverati in Veneto e provincia di Venezia: dati aggiornati

Nove nuovi casi di coronavirus in provincia di Venezia, per un totale di 418; salgono in tutto a 2984 gli attualmente positivi in Veneto, 70 in più rispetto a ieri. Sono questi i numeri riportati nel nuovo bollettino di Azienda Zero, relativi alle 8 di martedì 15 settembre.

Ricoveri in ospedale

Rimangono stabili i ricoveri in provincia di Venezia. All'ospedale di Dolo ci sono attualmente 18 pazienti, dei quali 1 in terapia intensiva; all'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia sono 2 non gravi, mentre all'Angelo di Mestre sono 3, 1 in terapia intensiva. In generale, sono 175 i ricoverati in tutti i presidi del Veneto, 117 positivi (15 gravi) e 58 negativizzati (6 in terapia intensiva).

I positivi nelle province venete

Padova 278 (+2)

Treviso 914 (22)

Venezia 418 (+9)

Verona 459 (+17)

Vicenza 482 (+2)

Belluno 69 (+8)

Rovigo 106 (+3)

Persone in isolamento

In tutto il Veneto sono 7186 le persone che si trovano in isolamento fiduciario in casa, dei quali 2052 positivi. In provincia di Venezia sono in tutto 1268: 315 positivi, di cui 11 con sintomatologia, 372 viaggiatori e 554 persone entrate a contatto con positivi.