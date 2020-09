Crescono i casi di coronavirus, i numeri di Veneto e provincia di Venezia

Sono 149 i nuovi casi di coronavirus riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero oggi, 25 settembre. Il dato, riferito alle 8, riporta un totale di 3336 persone attualmente positive in tutto il Veneto, dei quali 473 in provincia di Venezia (25 in più rispetto a ieri sera).

I casi nelle province venete

Padova: 440 (+19)

Treviso: 811 (+42)

Venezia: 473 (+25)

Verona: 656 (+33)

Vicenza: 437 (+14)

Belluno: 103 (+9)

Rovigo: 114

Ricoveri in ospedale

Riguardo agli ospedali, ci sono attualmente 216 persone ricoverate nei presidi veneti, 159 dei quali positivi (19 in terapia intensiva) e 57 negativizzati (5 gravi). Solo nella provincia di Venezia, ci sono 20 pazienti a Dolo (3 gravi), 4 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia (1 in terapia intensiva) e 3 all'Angelo di Mestre, tutti in area non critica.

Persone in isolamento

Ad oggi sono 9051 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Regione, di cui 1470 in provincia di Venezia. Solo nel nostro territorio, sono 389 i positivi, 265 i viaggiatori di ritorno in Italia e 797 gli isolati poiché entrati in contatto con persone poi risultate positive.