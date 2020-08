Crescono i contagi, il bollettino di oggi

Sono quasi tutti asintomatici e isolati in casa, ma la curva dei contagi, nel Veneto e in provincia di Venezia continua a crescere. Secondo l'ultimo bollettino emesso questa mattina da Azienda Zero, sono attualmente 232 le persone positive nel Veneziano, 8 in più rispetto a ieri sera, 1470 in tutto il territorio regionale (+73).

I ricoveri in ospedale

Guardando alla situazione degli ospedali, sono 39 le persone positive ricoverate nei presidi regionali, dei quali 6 in terapia intensiva. Per la provincia di Venezia, ci sono 11 persone ricoverate in area non critica, tutte all'ospedale di Dolo. Per quanto riguarda le persone in isolamento fiduciario in casa, ce ne sono 832 nella nostra provincia, dei quali 13 con sintomi.