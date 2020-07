Contagi e ricoveri da coronavirus: il bollettino di oggi

Sono attualmente 72 le persone positive al covid19 in provincia di Venezia, una in più rispetto a ieri sera, mentre 269 sono le persone isolate in casa. A livello regionale si contano invece 609 positivi al tampone, 31 più di domenica, e 1694 in quarantena. Sono questii dati riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero (riferito alle 8 di questa mattina).

Situazione dei ricoveri

Le persone attualmente ricoverate negli ospedali veneti sono 139, di cui 37 positivi (2 in terapia intensiva) e 102 negativizzati (5). Negli ospedali della provincia restano solo due ricoverati all'ospedale di Dolo in area non critica.