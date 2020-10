Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 18 ottobre: dati del contagio

Il bollettino Covid emesso da Azienda Zero domenica mattina 18 ottobre aggiorna i dati sulla diffusione del contagio da coronavirus nel Veneto e nelle province. Complessivamente sono registrati 394 casi di positività in più rispetto al report di sabato sera, con il numero totale di persone attualmente positive che sale a 9425. Per quanto riguarda la provincia di Venezia il bollettino indica 24 contagi in più, portando il totale attuale a 1546.

La situazione negli ospedali è più o meno stabile. I pazienti Covid ricoverati in regione sono 467 (positivi e negativizzati), 52 in terapia intensiva, di cui 44 attualmente positivi. A Mestre sono 24, di cui 4 in terapia intensiva; a Venezia 28 (2 in terapia intensiva), a Dolo 23 (2), a Noale 2, a Villa Salus 13, al Fatebenefratelli 1, a Jesolo 14, a San Donà 1 paziente in terapia intensiva, a Portogruaro 1 ricovero in area non critica.



Ecco, infine, i numeri aggiornati sui casi di contagio, suddivisi per provincia e comprensivi della variazione rispetto al dato precedente:

Padova: 1409 (+75)

Treviso: 1898 (+99)

Venezia: 1546 (+24)

Verona: 1578 (+37)

Vicenza: 1545 (+111)

Belluno: 747 (+23)

Rovigo: 145 (+11)