Coronavirus, il bollettino di oggi: dati del contagio in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino emesso da Azienda Zero stamattina, sabato 17 ottobre, aggiorna i dati sulla diffusione del contagio da coronavirus nel Veneto. Complessivamente sono registrati 520 casi di positività in più rispetto al report di ieri sera, con il numero totale di persone attualmente positive che sale a 8740. Per quanto riguarda la provincia di Venezia il bollettino indica 24 contagi in più rispetto a ieri, portando il totale attuale a 1519.

La situazione negli ospedali è più o meno stabile rispetto a ieri. I pazienti Covid ricoverati in regione sono 473, di cui 423 in area non critica e 50 in terapia intensiva. A Mestre sono 28, di cui 4 in terapia intensiva; a Venezia 30 (2), a Dolo 25 (2), a Noale 2, a Villa Salus 14, al Fatebenefratelli 1, a Jesolo 14, a San Donà 1 (in terapia intensiva), a Portogruaro 2 (1). Come sottolineato dalle aziende sanitarie nei giorni scorsi, al momento non c'è una emergenza ospedaliera ma è necessario continuare a mantenere tutte le precauzioni perché il contagio si diffonda meno possibile: anche per questo il governo sta valutando l'introduzione di nuove limitazioni e obblighi di chiusura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco, infine, i numeri aggiornati sui casi di contagio, suddivisi per provincia e comprensivi della variazione rispetto al dato precedente: