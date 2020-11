Bollettino coronavirus: i numeri di oggi in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero della mattina di lunedì 16 novembre (dato riferito alle 8) aggiorna i dati sul contagio dell'epidemia di Sars-Cov-2: si registrano 888 nuovi casi di positività in Veneto rispetto a ieri sera, 260 dei quali in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero delle persone attualmente positive al virus è 8656 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione sono 62.698. Il dato continua a salire.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 2359 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 2237 positivi al virus (252 in condizioni gravi) e 122 negativizzati (13 in terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono 124 persone ricoverate a Dolo (14 gravi), 40 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (5 in terapia intensiva), 69 all'Angelo di Mestre (di cui 10 gravi), 1 al Fatebenefratelli, 41 a Villa Salus, 15 a Mirano (3 gravi), 1 a Noale più altri 6 nella classificazione di ospedale di comunità, 15 a Chioggia (uno in terapia intensiva), 43 a Jesolo (8 in terapia intensiva), 3 a Portogruaro (uno grave), 1 terapia intensiva a San Donà, 1 alla casa di cura Rizzola. Si registrano anche una persona all'Odc (ospedale di comunità) Fatebenefratelli, 5 al Centro Nazareth di Venezia e 9 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 del 15 novembre. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova (+261), seguita da Venezia (+260).