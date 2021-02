Gli operai trovano un ordigno nel cantiere

Nella mattinata di oggi è stato trovato un ordigno da parte di alcuni operai che stavano eseguendo la bonifica bellica nel cantiere di Corso Silvio Trentin a San Donà di Piave.

Sono stati immediatamente allertati carabinieri e prefettura, che hanno già contattato l’Esercito per la procedura di rimozione in condizioni di sicurezza. Nel giro di qualche ora verrà effettuato il sopralluogo e, successivamente, la rimozione. L’ordigno, sia per le piccole dimensioni che per la presenza di numerosi sottoservizi in metallo che rendono difficile l’indagine strumentale, è sfuggito alla rilevazione del georadar che offre risultati chiari fino a un metro metro di profondità. Il cantiere è sospeso fino alla messa in sicurezza.