Il 25 ottobre nuovo "bomba day"

Il 25 ottobre. È questa la data fissata per il “bomba day”, il giorno in cui verrà fatto brillare l’ordigno trovato alcune settimane fa in via Torino, nel cantiere di realizzazione del nuovo campus universitario di Ca’ Foscari. Una bomba da 500 libbre simile a quella già rinvenuta a Porto Marghera a inizio anno, che aveva costretto a una maxi evacuazione per poter effettuare le operazioni di rimozione in sicurezza.

E anche questa volta le abitazioni e le attività nelle vicinanze del luogo del ritrovamento dell’ordigno saranno evacuate. I dettagli del piano sono ancora in fase di studio, ma l’ipotesi è di liberare tutta la zona nel raggio di circa 600 metri dal cantiere. Nel corso dell'intervento precedente, le operazioni erano iniziate all'alba e si erano concluse in mattinata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso in queste settimane le valutazioni da parte degli esperti, che si sono già confrontati in un incontro per decidere le prime misure sia per quanto riguarda l'evacuazione che l'accoglienza delle persone che per alcune ore dovranno lasciare le loro abitazioni. La bomba, una volta compiute le operazioni di despolettamento, verrà trasportata a Venezia e verrà portata in mare, al largo, dove sarà fatta brillare.