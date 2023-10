Trova delle bombe a mano mentre esegue dei lavori in garage

Stava eseguendo dei lavori all'interno del proprio garage, quando è rimasto stupito e al contempo allarmato per quanto aveva appena trovato: ordigni bellici di vario tipo, forse risalenti al periodo della Prima guerra mondiale.

L'uomo ha inviato subito una segnalazione alla polizia di Stato, intervenuta a stretto giro con una squadra di volanti. Gli agenti si sono trovati di fronte ad alcuni contenitori di plastica contenenti bombe a mano e mine. Accertata la pericolosità, la questura ha proceduto con l'attivazione della squadra artificieri. Gli specialisti, giunti sul posto, hanno verificato le condizioni di sicura conservazione dell'arsenale, e hanno proceduto con il sequestro di numerose cartucce per arma lunga, arma corta e bombe a mano, alcune dotate, e altre prive, di congegno di attivazione.

Solo quale giorno fa, il proprietario di un'abitazione di Marghera, mentre era impegnato in alcuni lavori di ammodernamento, aveva trovato all'interno di una intercapedine tre pistole. Anche in quel caso ad intervenire erano stati gli agenti della polizia di Stato, che avevano preso in consegna e messo sotto sequestro le armi.