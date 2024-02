Portogruaro, arriva un finanziamento per la bonifica del parcheggio nell'area ex Perfosfati

Il Comune di Portogruaro avvia gli interventi conclusivi di bonifica dell'area ex Perfosfati. Nella seduta del 31 gennaio 2024, il commissario straordinario Iginio Olita ha approvato una delibera riferita all'area parcheggio di via Stadio, un atto prodromico all'utilizzo di un finanziamento di 853mila euro che permetterà di bonificare e asfaltare la zona.

Il finanziamento è stato ottenuto dal ministero della transizione ecologica su istanza presentata dal Comune alla Regione Veneto e alla Città metropolitana, enti incaricati di predisporre l'elenco degli interventi siti nel territorio di competenza. «È una deliberazione importante - dichiara il commissario Olita - che migliorerà e renderà più fruibile un'area destinata al parcheggio situata in una posizione strategica. Esprimo il mio apprezzamento per l'attività svolta dall'architetto Damiano Scapin, dirigente dell'area tecnica, che è riuscito ad accedere a questo importante contributo».

L'ex Perfosfati costituisce una parte importante della storia di Portogruaro. Si sviluppa su un'area di 96mila metri quadrati, di cui 7400 di superficie coperta. Il capannone, realizzato a metà anni '50 per la lavorazione della pirite e la produzione di concimi, è rimasto attivo fino agli inizi degli anni '90. Nel 1996 tutta l'area è stata acquistata dal Comune e inserita nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. Nel 2019, l'amministrazione Senatore si è impegnata a portare a termine la sistemazione della zona, per poter riutilizzare la struttura ed evitarne l'abbattimento, che avrebbe comportato la perdita di un simbolo storico della città: linea confermata anche dal parere della soprintendenza, che ha fissato le linee del recupero con una propria autorizzazione.