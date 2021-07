Confartigianato: «Bisogna prorogare il bonus facciate in centro storico»

De Checchi: “Se non ci sarà proroga o uno snellimento burocratico per il superbonus 110%, l'impatto riqualificativo di questi incentivi sarà veramente minimo»

La Confartigianato Imprese San Lio Venezia lancia un appello trasversale ai deputati e senatori locali affinché facciano pressione sul governo e scatti la proroga sul bonus facciate, l'unico bonus «veramente applicabile nei centri storici».

«Bisogna prorogare il bonus facciate»

Per il Superbonus 110% la proroga stabilisce la fine delle agevolazioni nel 2023, per quello Facciate, invece, l'orizzonte temporale è molto più breve e questo, per una città storica come Venezia, è un problema. «Tra vincoli, lungaggini burocratiche e difficoltà assurde nell'applicazione dei bonus, l'unico che qui a Venezia può generare i suoi effetti riqualificativi è il bonus facciate. - commenta il direttore Gianni De Checchi - Se tolgono questo, o non modificano i paletti normativi del Superbonus 110% dandogli la possibilità di essere applicato anche nei centri storici, come la Venezia insulare o tutte le città d'arte, per noi l'impatto riqualificativo di questi bonus sarà veramente minimo».

«Quella che doveva essere una grande opportunità per il recupero delle superfici delle case dei veneziani, una sorta di nuova legge speciale con benefici per tutti - prosegue De Checchi - rischia quindi di rivelarsi un'occasione sprecata. Ed è per questo che serve assolutamente una proroga, e abbiamo scritto ai parlamentari locali affinché si facciano portavoce nei confronti del governo per posticipare di almeno un anno la scadenza del bonus facciate, auspicando vivamente che la nostra richiesta di buon senso possa essere accolta».