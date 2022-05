Bonus infissi: «Azienda veneziana lascia a piedi decine di clienti che hanno già versato l'importo»

Hanno già sborsato una somma superiore ai 30 mila euro, sfruttando (tranne in un caso) il bonus serramenti che permette di spendere metà del costo complessivo per l’acquisto degli infissi. «Allo stato attuale, però, non hanno ancora ricevuto nulla dalla ditta a cui si sono rivolti diversi mesi fa e ora la situazione si è fatta davvero preoccupante». Sono otto, finora, le famiglie che si sono rivolte all’Adico per “denunciare” una ditta di Martellago che «ormai da tempo non risponde ai messaggi e alle chiamate dei clienti e che da alcuni giorni ha proprio chiuso i battenti», dicono da Adico.

Il caso più emblematico fra quelli seguiti dall'associazione riguarderebbe un socio che, «sfruttando il bonus serramenti, ha investito 10mila euro a fronte di una spesa complessiva di 20mila - continuano da Adico -. Un’altra iscritta di Treviso ne ha versati 5mila, mentre per gli altri la spesa media è stata di circa 3mila». Il problema per loro - ma con ogni probabilità anche per molte altre persone - è che gli acquirenti allo stato attuale non avrebbero ricevuto alcun serramento, sostiene l'associazione. Non solo. Da tempo avrebbero cercato di contattare il titolare, senza successo.

Cosa sta succedendo? «Non sappiamo quale sia il problema - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. La cosa certa è che i clienti meritano almeno una risposta ai loro messaggi. Fra l’altro fino a poco tempo fa l’azienda pareva ancora operativa, adesso ha proprio chiuso e, con ogni probabilità, in modo definitivo. Il nostro ufficio legale ha intanto inviato una diffida alla ditta, chiedendo naturalmente la restituzione degli importi già pagati».