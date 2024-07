L'assessore Renato Boraso ha rassegnato le dimissioni

L'assessore alla mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso, rassegna le dimissioni dall'incarico e lascia anche Ca' Farsetti, non essendo consigliere comunale. Lo ha reso noto all'Ansa il suo avvocato difensore, Umberto Pauro, dopo un incontro avuto nel carcere di Padova. Il legale non ha commentato la scelta dell'assistito ritenendola un atto dovuto.

Ieri sera, 17 luglio, Pauro aveva già chiarito che Boraso era pronto a rassegnarle dopo l'arresto per corruzione scattato nella mattina precedente. «Il meccanismo delle dimissioni non è così immediato - aveva spiegato l'avvocato - alla luce delle procedure e della sua situazione detentiva de mio cliente. Ma sta assolutamente valutando questa ipotesi; sia per rispetto nei confronti delle istituzioni, che per una piena libertà nella condotta difensiva».

L'inchiesta della magistratura ha messo in luce 11 presunti episodi corrutivi addebitati all'assessore, da Palazzo Poerio Papadopoli al park dell'aeroporto ad alcuni appalti di Avm/Actv, svolti durante le sue funzioni prima di assessore al patrimonio, poi di assessore alla mobilità. Finora nessuno dalla maggioranza aveva chiesto le dimissioni dal suo incarico, seppur, data la condizione carceraria, fossero prevedibili.