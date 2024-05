Borseggi e furti: identificazioni a raffica della polizia, volti già noti allontanati ed espulsi

Denunci di borseggi in calo del 45 per cento ad aprile. La questura di Venezia trascorse le festività del 25 aprile e del 1 maggio traccia un bilancio dei risultati raggiunti da sicurezza e ordine pubblico notando un calo notevole dei reati segnalati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Strategia, prevenzione, conoscenza del territorio e sinergia hanno portato a bloccare 22 persone in pochi giorni: per lo più donne, straniere, con precedenti.

Tutte le attività di monitoraggio sono aumentate nelle aree del centro storico lagunare, con la presenza e l'azione del commissariato di San Marco e dei poliziotti della ferroviaria di Venezia: ciò ha permesso di dare una stretta a borseggi, furti e rapine in particolare nelle direttrici del centro storico maggiormente frequentate da turisti e visitatori, e questo si è tradotto in un calo nel numero di denunce per borseggi sporte dai turisti, a fronte di un aumento dei Fogli di via dalla città emessi dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso: gli allontanamenti con questa misura erano stati praticamente assenti nel 2023 in questo periodo, mentre ora se ne sono contate 16.

I fatti, Venezia

Delle 22 persone bloccate e identificate, 19 sono state denunce, un foglio di via obbligatorio dal Comune è scattato per una donna mentre per un'altra è arrivato il divieto di accesso alle aree urbane. Per una minorenne lunedì c'è stato l'affidamento a una comunità fdi Padova. All'inizio di aprile i poliziotti del commissariato San Marco hanno intercettato e controllato un rumeno notato in Piazza mentre si disfaceva di un portafoglio gettandolo a terra. All'interno c'erano 4 carte di credito intestate a un cittadino thailandese in vacanza a Venezia, perciò gli agenti, fermato il rumeno, lo hanno controllato scoprendo che aveva numerosi precedenti per furti e borseggi (oltre a essere già stato raggiunto dalla misura di prevenzione del Foglio di via dal Comune, del questore, e dal divieto di dimora a Venezia emesso dal gip del tribunale). Era peraltro irregolare perciò è stato denunciato per ricettazione, violazione delle misure cautelari e, grazie all'attività dell’Ufficio immigrazione, espulso dall'Italia con permanenza al cpr di Gradisca d'Isonzo per il rimpatrio. La famiglia thailandese ha avuto indietro carte e documenti, non senza stupore per l'efficienza dell'azione.

I servizi anti borseggio del commissariato di San Marco hanno portato al fermo, nelle giornate del 7, 12 e 18 aprile, di cinque borseggiatrici che si aggiravano con fare sospetto nella zona del centro storico, tutte denunciate per violazione di Foglio di via. Subito dopo altre quattro, lunedì scorso, sono state intercettate a Piazza San Marco (una era minorenne) attorno ai turisti e identificate dagli agenti. Anche stavolta tre di loro erano già state allontanate dalla città, dove non dovevano tornare, perciò è partito l'upgrade delle conseguenze a carico che, con la denuncia, salvo un radicale cambiamento di condotta, ora le mettono a rischio del carcere. La minore è già stata separata dalle altre criminali e messa in comunità a Padova, con conseguenze sul piano emotivo, psicologico ed affettivo che sarà solo lei a pagare, in una spirale che se non interrotta continua a devastare il normale e sano convivere delle diverse etnie nelle comunità, un fatto inevitabile.

La prevenzione

Il lavoro costante e pressante della polizia nei contesti più fragili per andare a ricostruire un tessuto vivibile è tanto più importante quanto più la sua presenza è strutturata e strategica, già sul piano della prevenzione. Il calo delle denunce del 45 per cento rispetto all'anno scorso può essere letto come un segnale che, pur restando complicato per chi viene a visitare la città trovarsi a dover denunciare un furto, la polizia ha rafforzato la prevenzione dei crimini prima che accadano, bloccando e rallentando il dilagare dei reati facendo in modo che diventi difficile e sempre meno conveniente compierli in loco.

I denunciati e bloccati a Mestre

Infatti, la stretta contro i borseggi nelle ultime settimane è stata rafforzata anche da un’intensificazione dei servizi di prevenzione alla stazione di Venezia Santa Lucia e in quella di Mestre da parte della polfer. Il mese scorso i poliziotti sono riusciti a intercettare in mezzo ai viaggiatori sette donne dell'est con precedenti che si aggiravano in modo sospetto, trovandole tutte già con il Foglio di via. La polizia giudiziaria della ferroviaria ha poi fermato un uomo e una donna notati alla fermata dell’autobus di fronte alla stazione, dove numerose persone erano in attesa di salire sul mezzo pubblico per andare a Venezia. I due, approfittando della calca, si sono avvicinati a una coppia di turisti e a quel punto la donna ha tirato fuori un portafoglio dal loro zaino, per cercare poi di disfarsene dopo aver tolto i soldi dall'interno. I poliziotti fermati i borseggiatori per furto, hanno recuperato il maltolto. Non è stato l'unico caso: sempre giorni fa la polfer ha fermato per ricettazione altre tre donne.

Monitorando le immagini dei sistemi di sorveglianza video delle stazioni di Venezia e Mestre hanno notato tre ragazze che si aggiravano all’interno degli scali ferroviari, una delle quali aveva uno zainetto esattamente rispondente alla descrizione di quello rubato a una turista brasiliana a bordo di un convoglio nella tratta Venezia-Firenze, del quale, soltanto qualche giorno prima, la vittima aveva sporto denuncia di furto ai carabinieri di Firenze. L'attività d' indagine ha consentito di rintracciare le tre donne, già note alle forze dell’ordine, in una struttura ricettiva di Marghera dove, all’interno dei loro alloggi, sono stati ritrovati vari oggetti di cui era stato denunciato il furto, tra cui due valigie contenenti valuta straniera, sul cui possesso le giovani non sono state in grado di fornire alcuna giustificazione e che ha portato a una loro denuncia per il reato di ricettazione in concorso.

I dati

Nel mese di aprile la polizia della questura di Venezia ha in tutto denunciato per borseggi 29 persone (a fronte delle 53 di aprile dell’anno scorso) ed erogato 16 Fogli di via. L’attività della Questura si caratterizza per un continuo controllo del territorio e delle persone note per avere compiuto furti e borseggi in passato in passato al fine di emettere intanto misure preventive per allontanarle dalla città e, qualora si ripresentino, contrastando con sanzioni sempre più pesanti fino ad arrivare all'arresto o al rimpatrio, quando sono irregolari sul territorio. In riferimento ad aprile 2 gli arresti di borseggiatrici nel 2024 a fronte di 0 arresti nel 2023, mentre in relazione ai furti aggravati e a bordo di mezzi pubblici sono 5 le borseggiatrici denunciate nel 2024 a fronte di 2 nel 2023.