Casa e terreno acquistati grazie ai borseggi, arriva il sequestro

Un terreno e un fabbricato acquistati con i proventi dei furti commessi a Venezia, per un valore totale di circa 200mila euro. Due giorni fa, il 22 maggio, i beni sono stati messi sotto sequestro dalla polizia anticrimine su disposizione dell'Autorità giudiziaria. Contemporaneamente la proprietaria, una giovane donna, è stata sottoposta alla misura della sorveglianza speciale, con durata di un anno e sei mesi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le indagini, in sostanza, hanno dimostrato come i soldi utilizzati per l'acquisto dell'immobile e del terreno fossero il frutto di una lunga serie di reati contro il patrimonio compiuti a partire dal 2017: ne sono stati documentati 17, principalmente a Venezia, ma è probabile che ne abbia messi a segno molti di più. La donna avrebbe usato diversi metodi a seconda della situazione, come la "tecnica dell’abbraccio" o altri stratagemmi per distrarre le vittime, riuscendo a derubarle di oggetti e orologi di lusso. Una parte dei furti e dei borseggi sarebbero avvenuti all'interno dei negozi. In alcuni casi la presunta borseggiatrice avrebbe anche minacciato le persone presenti per indurle a non testimoniare contro di lei.

La donna non risulterebbe censita nelle banche dati dell'Inps né in alcun modo percettrice di redditi legittimi, a ulteriore conferma che il denaro a sua disposizione proveniva da attività illecite. Le indagini hanno anche ricostruito le transazioni finanziarie finalizzate alla compravendita dei beni, che ammontano appunto a 200mila euro: questo ha portato alla richiesta del provvedimento di sequestro, che diventerà definitivo con la successiva confisca.

La questura sottolinea che si tratta di un risultato «innovativo, che ha permesso di applicare per la prima volta la misura della sorveglianza speciale unitamente al sequestro dei beni nei confronti di una borseggiatrice», e che «conferma l’efficacia della strategia di contrasto al fenomeno dei borseggi nel centro storico di Venezia». La misura della sorveglianza speciale, per la precisione, implica la necessità che la sorvegliata non frequenti soggetti pregiudicati, che ricerchi un'occupazione stabile e che rispetti gli orari di permanenza nella propria abitazione.

Come funziona l'attività anti borseggio

Il contrasto al fenomeno dei borseggi parte dai fogli di via obbligatori (di competenza della questura), che costituiscono un primo passaggio per poter arrivare a sanzioni più gravi, fino ad intaccare il patrimonio degli indagati attraverso il sequestro di beni il cui possesso non è giustificabile; oltre a questo, anche le limitazione alla libertà di azione si fanno man mano più stringenti.

Le operazioni antiborseggio sono svolte soprattutto nelle aree della stazione Santa Lucia, di piazzale Roma e nei punti più trafficati della città, tra Strada Nuova, Rialto e area marciana. A occuparsene sono gli operatori del commissariato di San Marco e della polizia ferroviaria, sotto il coordinamento della polizia anticrimine (per la prevenzione) e della squadra mobile (per la repressione). La polizia si avvale anche del contributo delle segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza, e in particolare dai membri del comitato "cittadini non distratti", che vengono poi passate al vaglio dell'anticrimine.

Dal 1° gennaio al 22 maggio 2024 la polizia ha emesso 14 fogli di via obbligatori (perlopiù nei confronti di donne), dato in netto aumento rispetto a quello dell’anno scorso, quando nello stesso periodo ne furono irrogati due. Altro dato rilevante è quello delle denunce per la violazione del foglio di via, passato dalle 2 del 2023 alle 69 del 2024. Infine, sempre nel periodo gennaio-maggio 2024, sono stati arrestati 6 soggetti per furto con destrezza. Al momento sono 8 le borseggiatrici segnalate per l’adozione della sorveglianza speciale e, finora, 4 provvedimenti hanno consentito di definire obblighi di soggiorno o allontanamenti da Venezia, la violazione dei quali comporta l’arresto anche fuori dai casi di flagranza.