Cinque borseggiatrici bloccate dalla polizia locale a Venezia

Anche nella giornata di domenica 17 settembre si è rinnovato l'impegno della polizia locale nei servizi antiborseggio a Venezia, sia con pattuglie in borghese sia in uniforme. In totale gli agenti hanno preso in flagranza cinque borseggiatrici.

Il primo intervento verso mezzogiorno all'interno della stazione di Santa Lucia. Tre donne, tutte provenienti dall'est europeo e già note alle forze dell'ordine, si erano avvicinate ad un gruppo di turisti argentini nei pressi delle biglietterie automatiche. Sono state viste proprio mentre tentavano di rubare a uno di loro il portafoglio: un bottino particolarmente ricco, visto che conteneva 5mila dollari. L'azione, però, è stata interrotta dall'immediato intervento degli agenti. Le donne erano tutte in stato di gravidanza.

Altra operazione simile nell'area di San Moisè, verso le 18.30, nella zona dei negozi delle grandi firme. Due borseggiatrici, anche queste provenienti dall'est europeo e sempre in stato di gravidanza, sono state sorprese a derubare un turista lituano. La refurtiva, in questo caso, ammontava a 1.200 euro. Per cercare di fuggire all'arresto si erano rifugiate all'interno della chiesa di San Moisè. È stato il parroco ad avvisare la polizia locale, che è arrivata sul posto subito dopo. Le due donne sono state denunciate in stato di libertà.

«L'attenzione nei confronti del fenomeno dei borseggi rimane costantemente elevata grazie agli sforzi congiunti di tutte le forze dell'ordine e della polizia locale - commenta l'assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce -. Quest'ultima dispone di una squadra dedicata al servizio anti borseggi, operante quotidianamente nella città di Venezia, con una particolare intensificazione delle attività nei fine settimana, quando la presenza di turisti è più massiccia. Voglio esprimere la mia gratitudine alle donne e agli uomini di questo corpo per l'instancabile dedizione con cui lavorano ogni giorno. Il loro contributo è essenziale per garantire un'esperienza positiva e sicura per chiunque si trovi a vivere o visitare in questa città».