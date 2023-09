Sorpreso dai carabinieri mentre sta derubando una turista: scatta la denuncia

Proseguono i servizi antiborseggio del nucleo operativo dei carabinieri di Venezia. Nel pomeriggio di giovedì, alle 17, i militari hanno bloccato un cittadino di nazionalità slovacca che stava cercando di derubare una turista straniera.

L'episodio è successo in campo San Maurizio: i carabinieri hanno visto aggirarsi con fare sospetto l'uomo, bloccandolo proprio nel momento in cui stava cercando di impossessarsi del portafoglio della vittima di turno. Già arrestato lo scorso 10 giugno, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente per l'ipotesi di reato di furto con destrezza.

Salgono così a 13 i borseggiatori colti in flagranza di reato da parte dei carabinieri a seguito dell'intensificazione dei servizi in linea con quanto disposto dal prefetto lagunare, Michele Di Bari. Oltre al cittadino slovacco, altre 4 persone sono state arrestate in flagranza: 2 romeni il 23 giugno per furto ai danni di un turista statunitense in calle Vallaresso; un cittadino romeno il 26 giugno presso il piazzale della stazione ferroviaria di Venezia dopo aver derubato un cittadino tedesco, e un altro connazionale lo scorso 10 settembre per aver borseggiato un turista francese in Piazzale Roma. Sono state invece 8 le persone denunciate all'autorità giudiziaria per il reato di "furto con destrezza" e 27 per violazione del foglio di via.