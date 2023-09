Scoperto a rubare nel bus, borseggiatore in arresto

Un ladro bloccato in flagrante durante un tentativo di borseggio in autobus. È successo nella tarda serata di domenica 10 settembre a bordo di un mezzo Actv della linea 2 in partenza da piazzale Roma. L'uomo avrebbe rubato il portafogli dalla borsa di una turista francese, ma è stato notato dai passeggeri che l'hanno fermato. I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno arrestato il responsabile, un 29enne di nazionalità romena con vari precedenti per lo stesso tipo di reato. Successivamente il giudice ha convalidato l’arresto, imponendogli l’obbligo di firma nel comune di Torino.

È il risultato più recente dell’attività antiborseggio svolta dai carabinieri di Venezia, che dallo scorso giugno hanno intensificato i servizi di contrasto in questo campo: un dispositivo modulare costituito da pattuglie a piedi in uniforme e in borghese, operative in orari differenziati e nelle zone della città più soggette al fenomeno. Preziosa anche la rete di contatti stabiliti con associazioni e cittadini, che non fanno mancare il proprio ausilio come in questo caso.

Questo il bilancio dell'attività dell'ultimo trimestre: 5 arresti in flagranza per furto con destrezza, 7 persone denunciate in stato di libertà per lo stesso reato, 26 persone denunciate in stato di libertà per violazione del foglio di via, un centinaio di persone identificate.