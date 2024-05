Borseggi: racket come droga e prostituzione. Un arrestato, ma per i documenti falsi

Il comitato rappresentato da "Lady pickpocket", la consigliera di municipalità di Venezia Monica Poli, torna a manifestare con un presidio alla stazione di Santa Lucia, sabato, per chiedere la procedibilità d'ufficio per i borseggi che affliggono la città lagunare e quelle che rappresentano le principali mete del turismo italiano (con Roma, Firenze, Napoli, Milano) ed estero. La scorsa settimana a subire un'aggressione dai borseggiatori mentre era a Venezia è stata Eliana Guerrero della “Patrulla Ciudadana”, pattuglia cittadina di Barcellona: un comitato di residenti simile al veneziano “Cittadini non Distratti” che è finita all'ospedale. «Sono una banda criminale che si muove per tutta Europa - dice Eliana - un’associazione ramificata nel continente».

E a parlare di racket dei borseggi, come nella droga e nella prostituzione, con il controllo dell'attività illegale imposta in alcune parti del territorio, sono le stesse forze dell'ordine impegnate in prima linea nel contrasto a Venezia. Attraverso l'azione di donne continuamente in stato di gravidanza, vengono scippati dalle tasche dei passanti soldi e beni. Se fermate, le borseggiatrici incinte non possono essere recluse e il lavoro di controllo è un'attività complessa per le forze di polizia, che richiede tempo e risorse. Venerdì è scattato l'arresto per un giovane maghrebino, già arrivato al quarto borseggio in laguna, compiuto a bordo dei treni ai danni di turisti stranieri. Lo schema d'azione in questo caso era quello di salire sui convogli e compiere a più riprese il tratto fra Venezia Santa Lucia e Mestre, dove sui treni a lunga percorrenza i viaggiatori caricano i bagagli nei settori esterni agli scompartimenti, carichi di acquisti appena fatti in centro storico.

La polizia ferroviaria era sulle tracce del nordafricano da un po'. Gli agenti lo hanno fermato grazie alla verifica dei documenti con i quali girava, che sono risultati falsi. Per questo lo hanno bloccato giovedì e venerdì c'è stata la convalida dell'arresto del giudice con una condanna a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. L'uomo saliva sui treni, rubava, scendeva e si dileguava: una tecnica forse perfino più agevole rispetto a quelle di gruppo usate da borseggiatori e borseggiatrici che si muovono in laguna sganciando portafogli e cellulari dagli zaini dei turisti. Sempre in questi giorni a Venezia il questore Gaetano Bonaccorso ha applicato per la prima volta una misura preventiva della Sorveglianza speciale di un anno e sei mesi con il sequestro dei beni nei confronti di una borseggiatrice, scattato dopo l'indagine sul suo patrimonio che ha permesso di verificare come i soldi e i beni rubati a suon di borseggi e furti commessi dal 2017 a oggi, fossero stati investiti per l’acquisto di immobili. In questo caso la misura restrittiva, che comporta la non frequentazione di pregiudicati, l'obbligo di cercare un'occupazione stabile e di rispettare gli orari di permanenza in casa, è arrivata assieme al maxi sequestro di terreni e immobili che il lavoro paziente dell'anticrimine ha collegato, come forma d'investimento, ai circa 200 mila euro accumulati da una borseggiatrice in sette anni di reati.