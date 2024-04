Borseggi, in tre mesi quattro arresti e undici denunce

Quattro arresti, undici denunce e oltre 200 persone identificate. È il bilancio dei controlli anti borseggi effettuati dai carabinieri negli ultimi tre mesi nel centro storico di Venezia. Si tratta di un dispositivo flessibile, costituito da pattuglie a piedi in uniforme e in borghese, che giornalmente viene dislocato nelle aree in cui vengono commessi con maggiore frequenza furti ai danni dei turisti.

Attività che hanno portato all'arresto in flagranza di quattro cittadini romeni, sorpresi nell’atto di sfilare il portafogli o il cellulare dalle tasche o borse dei turisti, “selezionati” con attenzione mentre erano indaffarati con le operazioni di acquisto dei biglietti presso la stazione ferroviaria. Altre cinque persone sono state denunciate per furto con destrezza, mentre sei per violazione del foglio di via obbligatorio disposto nei loro confronti per reati predatori. Duecento, infine, le persone di "interesse operativo" identificate. Tra gli ultimi a finire nei guai, una 23enne straniera sorpresa a Venezia nei giorni scorsi nonostante il foglio di Via. Con lei aveva un documento d'identità appartenente a una turista sudamericana.

