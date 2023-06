Derubano una turista, arrestati due borseggiatori

Indubbiamente due volti conosciuti nella città lagunare, ma non si tratta né di residenti né di turisti abituali. Quando la pattuglia anti-borseggio dei carabinieri ha incrociato in calle Vallaresso, nel pomeriggio del 23 giugno, due uomini di nazionalità romena di 28 e 35 anni, entrambi con precedenti specifici, non ha avuto dubbi sulle loro intenzioni. È stata questione di attimi. Giunti nei pressi dell’imbarcadero “San Marco-Vallaresso”, i due si sono concentrati sulla loro vittima designata, che aveva appena ritirato 100 euro da uno sportello bancomat.

Uno dei due, con uno zaino indossato davanti e utilizzato come “scudo protettivo”, ha aperto la zip dello zaino della turista asportandole il portafoglio. Un rapido passaggio del maltolto nelle mani del complice e via per guadagnarsi la fuga alla ricerca di una nuova vittima. Ma i due militari, che li avevano pedinati e avevano assistito alla scena, li hanno bloccati all'istante. L'intervento a supporto dei colleghi del nucleo natanti ha consentito il trasferimento alla sede del comando provinciale di San Zaccaria. La vittima, una donna statunitense, nel formalizzare la querela, ancora incredula per quanto accaduto, ha ringraziato i carabinieri per averle restituito il portafoglio che, al di là del contante, conteneva tutti i suoi documenti d’identità oltre a varie carte di credito.

I due borseggiatori sono stati arrestati. Il giudice, che ha convalidato l’arresto, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia, in attesa della prossima udienza fissata a luglio. Solo nell’ultima settimana i carabinieri hanno controllato e identificato, nei luoghi cittadini di maggiore presenza turistica teatro di numerosi borseggi, ben 16 persone con precedenti specifici. Una di queste, una donna bosniaca, è stata anche denunciata per aver violato il foglio di via che le era stato notificato lo scorso 21 giugno. «Non abbiamo intenzione di fare operazioni spot, – sottolinea il comandante provinciale Nicola Conforti – ma di fronteggiare il preoccupante fenomeno dei borseggi in maniera serena e costante, utilizzando tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, nell’alveo del consolidato modello di coordinamento tra le forze di polizia, il cui regista e garante è il prefetto, e seguendo le direttive della procura».