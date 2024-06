Pronta a derubare i turisti, borseggiatrice arrestata a Venezia

Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal tribunale per i minorenni di Roma per una serie di furti aggravati commessi quando ancora non aveva compiuto 18 anni. I militari della guardia di finanza l'hanno intercettata a Venezia, probabilmente pronta a colpire di nuovo.

La protagonista è una 22enne di origini bosniache, che è stata notata dalle fiamme gialle del 1° nucleo operativo metropolitano mentre si trovava in compagnia di un'altra giovane. Le due stavano per borseggiare alcuni ignari turisti. Poiché di età inferiore a 25 anni, in relazione ai reati commessi prima di diventare maggiorenne, è stata accompagnata presso l’istituto penitenziario minorile femminile di Pontremoli.

